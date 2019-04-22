Son Dakika! Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Saldırıyla İlgili Yeni Açıklama: Kimse Olayların Azmettiricisi Olarak Partimizi Gösteremez

MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıya ilişkin bir açıklamaya daha yaptı. Bahçel, "Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı kabul edilemez. Hiç kimse olayların gizli faili ve azmettirici olarak partimizi gösteremez. Saldırı bütün yönleriyle incelenmeli gizli kapaklı hiçbir şey kalmamalıdır. Provokasyon varsa, organize bir tertip ve tezgah kurulmuşsa mutlaka deşifre edilmeli." ifadelerini kullandı.