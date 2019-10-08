Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov istifa etti! Yerine gelecek isim belli oldu

08.10.2019 11:31

Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov istifa etti. Nevruz Memmedov'un neden istifa ettiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Azerbaycan meclisi, 21 Nisan 2018'den beri görevde olan Memedov'un yerine Ali Asadov'un adaylığını onayladı. Oybirliğiyle Asadov, Azerbaycan'ın yeni başbakanı oldu.

Nevruz Memmedov

YENİ BAŞBAKAN ALİ ASADOV OLDU

Meclis sözcüsü oy birliğiyle Asadov'un onaylandığını ve yeni başbakan olduğunu açıkladı. Ali Asadov, bu pozisyona gelmeden önce Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Ali Asadov

NEVRUZ MEMMEDOV KİMDİR?

15 Mart 1947 doğumlu olan Nevruz Memmedov, Azerbaycan Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından İlham Aliyev zamanında görev yaptı. 21 Nisan 2018 tarihinden beri Azerbaycan başbakanı olarak görev yapmaktadır. Memmedov eğitimi Azerbaycan Diller Üniversitesinde tamamladı. Memmedov Yeni Azerbaycan Partisi'ne mensup.