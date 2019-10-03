AYM, Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi

03.10.2019 12:21

Anayasa Mahkemesi, 2013 yılında Kazlıçeşme'de düzenlenen Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşmasında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezası alan Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Önder'in tahliye edilmesi bekleniyor.

6 Aralık 2018'den bu yana tutuklu bulunan Önder, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

YENİDEN YARGILANACAK

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında Sırrı Süreyya Önder'in başvurusunu görüştü.

Genel Kurul, Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.

"AVUKATLARI TAHLİYE İÇİN GİDİYOR"

Gazeteci Can Bursalı, kişisel twitter hesabından "AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Sırrı Süreyya Önder'in avukatları, tahliye işlemleri için Kandıra Hapishanesi'ne gidiyor" şeklinde açıklama yaptı.

Terör örgütü propagandası nedeniyle hapis cezası bulunan Önder'in tahliye edilip edilmeyeceğine dair herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.