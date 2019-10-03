AYM, Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi
Anayasa Mahkemesi, HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. AYM, yeniden yargılama yapılması için kararın bir kopyasını yerel mahkemeye gönderdi.
Anayasa Mahkemesi, 2013 yılında Kazlıçeşme'de düzenlenen Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşmasında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezası alan Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Önder'in tahliye edilmesi bekleniyor.
6 Aralık 2018'den bu yana tutuklu bulunan Önder, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
YENİDEN YARGILANACAK
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında Sırrı Süreyya Önder'in başvurusunu görüştü.
Genel Kurul, Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.
"AVUKATLARI TAHLİYE İÇİN GİDİYOR"
Gazeteci Can Bursalı, kişisel twitter hesabından "AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Sırrı Süreyya Önder'in avukatları, tahliye işlemleri için Kandıra Hapishanesi'ne gidiyor" şeklinde açıklama yaptı.
Terör örgütü propagandası nedeniyle hapis cezası bulunan Önder'in tahliye edilip edilmeyeceğine dair herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.