Son Dakika | Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
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Son Dakika | Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Son Dakika | Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzeri Gerenkova Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C. yönetimindeki 35 FC 151 plakalı otomobil Cemil Sekban (64) idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Sekban ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sekban'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Sekban hayatını kaybetti. Olayın sürücüsü F.C. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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