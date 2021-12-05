Son dakika! Aydın'da karısını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika! Aydın'da karısını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel
Son dakika! Aydın'da karısını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Aydın'ın Çine ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ö.U. (51), eşi Zeliha U'nun (40) Şevketiye Mahallesi'nde çalıştığı kız öğrenci yurduna gitti.

İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.U, yanında getirdiği bıçakla eşini vücudunun bazı yerlerinden bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Polis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeliha U, yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Zeliha U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu, Ö.U'nun ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri

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