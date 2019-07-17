Son dakika! Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar çıktı
Son dakika! 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, 10 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 44 sanığa 12 yıl 6 ay ve 43 sanığa müebbet hapis cezası verdi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 10 sanığı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. 44 sanığa 12 yıl 6 ay, 43 sanığa müebbet hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesi, İBB işgal girişimi davasında yerel mahkemenin 41 sanık hakkında verdiği ceza kararını 40 sanık yönünden onadı.
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