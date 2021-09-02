Son Dakika: PCR testi olmayan öğretmenlerle ilgili soruya Bakan'dan yanıt: Elimize ulaşan sıkıntılı durum yok
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Son Dakika: PCR testi olmayan öğretmenlerle ilgili soruya Bakan'dan yanıt: Elimize ulaşan sıkıntılı durum yok

Son Dakika: PCR testi olmayan öğretmenlerle ilgili soruya Bakan'dan yanıt: Elimize ulaşan sıkıntılı durum yok
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Hem aşısız olup hem PCR testi yaptırmayan öğretmenler okula girebilecek mi?" yönündeki soruya yanıt verdi. Özer, "Öğretmenlerimizin hem aşı olmayıp, hem PCR testine zorluk çıkaracaklarına inanmıyorum. Öğretmenler büyük fedakarlık üstlendi. Şu ana kadar PCR testleriyle ilgili sıkıntı yaratılan bir durum bize ulaşmadı" dedi.

Koronavirüs salgınında hasta sayılarının yeniden artmasıyla birlikte eğitim faaliyetlerinin nasıl ilerleyeceği de merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ısrarla sorulan "PCR testi olmayan öğretmenler okullara girebilecek mi" sorusuna yanıt verdi. Özer, öğretmenlerin okulu özlediklerini ve böyle bir sorunu yaratmayacaklarını dile getirdi.

"BÜYÜK FEDAKARLIK ÜSTLENDİLER"

Bakan Özer, PCR testi olmama konusunda sıkıntı çıkaran bir öğretmenle karşılaşmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Öğretmenlerimizin hem aşı olmayıp, hem PCR testi olmayacaklarına inanmıyorum. Öğretmenler büyük fedakarlık üstlendi. Böyle bir kitlenin aşı olmadığı halde PCR olmadan okul ortamına geleceklerini düşünmüyorum.

"SIKINTILI BİR DURUM BİZE ULAŞMADI"

Öğretmenlerimiz çok daha fazla öğrencileriyle buluşmayı arzuluyorlar. Ben o süreçte sorun olacağını düşünmüyorum. Şu anda 2,5 milyon öğrenci, 160 bin de öğretmenimiz sahada. PCR testleriyle ilgili sıkıntı yaratılan bir durum da bize ulaşmadı.Herkesin buna uyacağını düşünüyoruz. Bunlarla ilgili bir tereddüdümüz yok.

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Servet Uzun
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Son Dakika: PCR testi olmayan öğretmenlerle ilgili soruya Bakan'dan yanıt: Elimize ulaşan sıkıntılı durum yok - Haberler
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