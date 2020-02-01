: Son Dakika: Arap Birliği, Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddetti

01.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:45

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak nitelendirdiği Ortadoğu Barış Planı'nı reddettiğini açıkladı.

Arap Birliği'nden yapılan açıklamada, örgütün planın uygulanması için ABD'yle işbirliği yapmayacağı, İsrail'in de anlaşmayı güç kullanarak tek taraflı uygulamaması gerektiği vurgulandı.

"BU PLAN ASLA BARIŞ GETİRMEZ"

Toplantı öncesi gazetecilere konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da, Trump'ın planının Filistinliler için, Güney Afrika'da yıllarca süren ırk ayrımına dayalı apartheid rejimine benzer bir durum oluşturacağını söylemişti.

Ahmed Ebu Gayt, "Bu plan Filistinlileri ikinci sınıf yurttaşlara dönüştürür. Asla barış getirmez" demişti.

"KUDÜS'Ü SATAN BİR LİDER OLARAK TARİHE GEÇMEYECEĞİM"

Öte yandan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap Birliği'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına karşı olduklarını belirterek, "Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim" dedi.

Trump'ın plandan bihaber olduğunu söyleyen Abbas, "Daha önce Filistin'in tarihi topraklarının yüzde 22'sinde bir Filistin devletinin kurulmasını kabul ettik. Şimdi ise bu kalan bölgenin yüzde 30'unu talep ediyorlar." diyen Abbas, Trump ile 4 kez bir araya geldiğini, ABD heyetinin de 37 kez Filistin'i ziyaret ettiğini, ancak yapılan tüm bu görüşmelerin "hiçbir sonuç" vermediğini vurguladı.

ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Filistin'i yok edecek bu planı asla tanımadıklarını belirterek, "İslam ülkelerinin tavırlarına baktığımızda halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan sesin çıkmıyor sesin. Ne zaman çıkacak? Umman Bahreyn Abu Dabi yönetimi. Oraya katılıp bir de alkış tutuyorlar. Yazıklar olsun. Acaba o alkış tutan eller bu haince atılan adımın hesabını nasıl verecekler?" ifadeleriyle İslam ülkelerinin sessiz tavırlarına tepki göstermişti.

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