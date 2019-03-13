AP, Türkiye ile Müzakerelerin Askıya Alınmasını Öngören Raporu Kabul Etti

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor kabul edildi. Parlamenterler tarafından kabul edilerek karara dönüştürülen raporda, müzakererin askıya alınması önerisi dışında, ilişkilerin "etkin bir ortaklık kapsamında yeniden tanımlanması" isteniyor.

PARLAMENTO, GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİNİ DE TALEP EDİYOR

Parlamento, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin de insan hakları ve temel haklara saygı koşuluna bağlanmasını talep ediyor.

AVRUPA PARLAMENTOSU BİR İLKE İMZA ATTI

Avrupa Parlamentosu, ilk kez, üyelik sürecindeki bir aday ülkeyle müzakerelerin askıya alınmasını önerdi. Askıya alma yetkisi, müzakerelerin başlamasına da onay veren Avrupa Birliği Konseyi'nde yani üye ülkelerin liderlerinde.

Avrupa Parlamentosu, Birlik'in nihai karar organı değil. Bağlayıcılığı bulunmuyor.

KARARLA İLGİLİ HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "AP Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmiş, bizim açımızdan hükümsüz, değersiz ve itibarsız bir karar." dedi.

KARARLA İLGİLİ HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "AP Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmiş, bizim açımızdan hükümsüz, değersiz ve itibarsız bir karar." dedi.