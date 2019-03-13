Son Dakika! AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararına tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''AP Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmiş, bizim açımızdan hükümsüz, değersiz ve itibarsız bir karar." ifadesini kullandı.

"BİZİM AÇIMIZDAN DEĞERSİZ, HÜKÜMSÜZ VE İTİBARSIZ BİR KARAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye Raporu'nu kabul etmiş. Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu. Bu itibarsız karar, AP'nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir. AP demokratik gelişmeye açık ve destekleyici kararlar almaktan uzaklaştı. Aşırı sağın dar penceresinden bakıyor dünyaya." dedi.