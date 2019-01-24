Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından çıkan hortum bölgede zarara yol açtı. Hortum sırasında Karşıkaya Mahallesinde evin bahçesinde bulunan 13 yaşındaki Berivan Karakeçi'ye bir evin çatısından uçan parça isabet etti. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HORTUMUN VURDUĞU KENTTE 1 KİŞİ ÖLDÜ ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Antalya'nın Kumluca İlçesinde fırtına nedeniyle çatıdan uçan parçaların başına çarpması nedeniyle 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Öğlen saat 13.00 sıralarında Finike-Kumluca karayolunda başlayan hortum, portakal bahçelerine ve seyir halindeki araçlara zarar verdi. Bazı binalar ile araçlar zarar gördü.

30 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi binası ile parkta bulunan 30 araç kullanılamaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hortum sırasında seralarda çalışırken yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAY ESNASINDA BELEDİYE BAŞKANI VATANDAŞLARA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTI

O esnada olay yerinden geçen Finike Belediye Başkanı Kağan Osman Sarıoğlu da vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştı. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Sarıoğlu, ilçe genelinde incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yaralanan vatandaşları Finike ve Kumluca'daki hastanelerde ziyaret etti.

ACI HABERİ KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANI VERDİ

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından çıkan hortum bölgede zarara yol açtı. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, hortum nedeniyle 13 yaşında bir çocuğun öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

HORTUM OTOMOBİLİ DEREYE UÇURDU

Öte yandan Phaselis bölgesinde denizde oluşan hortum ise Kuzdere Mahallesi'ne doğru ilerledi. Hortum park halindeki otomobili havalandırarak, yakındaki Ağva Deresi'ne uçurdu. Araçtaki Ayla Akın kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yaklaşık 5 metreden suya düşen araçta kızı Buse Acar'ın bulunduğunu söyleyen Ayla Akın, gelen sağlık ekipleri tarafından Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KIZIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu sırada kıyıda görülen otomobilde Buse Acar'ı bulmak için Semih Şahin suya atladı. Aracın içini kontrol eden Semih Şahin, kimse olmadığını gördü. Şahin'in çıkmasından kısa süre sonra da araç suda sürüklenerek, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kemer Belediyesi ve 112 ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Yağış nedeniyle Kemer Belediyesi ekipleri yollarda çalışma başlattı. Sel felaketi yaşanmaması için önlemler alındı. Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yayla bölgesindekiler de yağmur nedeniyle olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.

İşte Antalya'da hayatı felç eden hortumdan kareler;