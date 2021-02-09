Son Dakika | Antalya'da denetimlerde 1979 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da polis ekipleri, trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları belirlenen 1979 sürücüye ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bölge Trafik Şubesi ekiplerinin 2-8 Şubat'ta havadan ve karadan denetim yaptığı belirtildi.

Havadan helikopter ve drone ile gerçekleştirilen denetimde 79, ışıklı ve sesli uyarı işaretleri denetiminde 1339, hız ve yük denetiminde ise 561 sürücüye ceza kesildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Trafik güvenliği kırmızı çizgimizdir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi