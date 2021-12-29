Son dakika... Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Son dakika... Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Son dakika... Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, AA'nın
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Haberde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler" fotoğrafına oy veren Yılmaz, sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı karesini tercih etti.

Yılmaz, yaşamda ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği" isimli fotoğrafını seçti.

Son dakika... Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Son dakika... Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Son dakika... Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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