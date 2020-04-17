Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı
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Çankaya, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Güncel

Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı

Son dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı. Yangın sonrası bahçeye çıkartılan yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı.

17.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:39
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

YAŞLILAR, GÖREVLİLER TARAFINDAN DIŞARI ÇIKARILDI

Yangın, Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi 1961 sokak üzerinde bulunan özel bir yaşlı bakım merkezinde çıktı. 3 katlı binada nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden görevliler, huzurevi sakinlerini dışarıya çıkardı.

İLK MÜDAHALE ÇİMLER ÜZERİNDE YAPILDI

Yaşlılar, binanın yakınında yere yatırıldı. Haber verilmesiyle çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaşlılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri de yangını söndürme için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı
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