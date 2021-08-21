Son dakika... Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada (2)
Son dakika haber: GÖZALTINA ALINDILARAnkara'da H.A. adlı kızı kıyafetlerini çıkarttırıp darbeden T.Y. ile bu sırada cep telefonu ile görüntü çeken erkek arkadaşı R. (30) jandarma tarafından gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Ankara'da H.A. adlı kızı kıyafetlerini çıkarttırıp darbeden T.Y. ile bu sırada cep telefonu ile görüntü çeken erkek arkadaşı R. (30) jandarma tarafından gözaltına alındı. H.A. da ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.Vuslat AY/ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay