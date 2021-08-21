Son dakika... Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada (2)

Son dakika haber: GÖZALTINA ALINDILARAnkara'da H.A. adlı kızı kıyafetlerini çıkarttırıp darbeden T.Y. ile bu sırada cep telefonu ile görüntü çeken erkek arkadaşı R. (30) jandarma tarafından gözaltına alındı.