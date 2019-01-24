Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Seçiminde, İlk Turda 3 Aday da Yeterli Oyu Alamadığı İçin İkinci Tura Geçildi

nayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nda yeni mahkeme başkanını belirlemek için yapılan ilk 15 turluk oylama sonucunda 3 aydan hiçbiri gerekli çoğunluğun oyunu alamadı.

İkinci tur oylama için Genel Kurul saat 14.00'da yeniden toplanacak.

Seçimlerde Mevcut Başkan Zühtü Arslan ve Üyeler Rıdvan Güleç ile Kadir Özkaya yarışıyor.

ADAYLARI YAKINDAN TANIYALIM

ZÜHTÜ ARSLAN:

1 Ocak 1964 tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sorgun'da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptı. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını aldı. 2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çalıştı. Çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Polis Akademisi Başkanlığı da yapan Arslan, YÖK Genel Kurulu'nca gösterilen üç aday arasından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca 10 Şubat 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi. Evli ve dört çocuk babası.

RIDVAN GÜLEÇ:

12 Eylül 1965 tarihinde Sivas'ta doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1989 ile 1991 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı'nda çalıştı. 1991 yılında Sayıştay'da denetçi yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Aynı Kurumda sırasıyla denetçi, başdenetçi ve uzman denetçi olarak görev yaptı. Oxford Aspect School of Languageda ileri düzey İngilizce, Tokyo Hachioji International Centerda başlangıç düzeyi Japonca dil eğitimlerini başarı ile tamamladı. Görev yaptığı süre içinde Sayıştayı temsilen birçok uluslararası toplantı ve seminerde bulundu. TBMM Genel Kurulu'nca 25 Haziran 2009'da Sayıştay üyeliğine seçildi. Sayıştay üyeliği görevini sürdürürken Sayıştay'ın gösterdiği üç aday arasından 13 Mart 2015'te Meclis kararı ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Güleç, İngilizce, orta düzeyde Arapça ve Almanca biliyor.

ADİR ÖZKAYA:

1963 yılında Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 4 Şubat 1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13 Mayıs 1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atandı. Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevini sürdürürken, 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18 Aralık 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babası.

ERDOĞAN'IN ÜYE ATAMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, 2005 yılında 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından üst düzey yönetici kontenjanından seçilen AYM Üyesi Osman Ali Feyyaz Paksüt, yaş haddinden 3 Kasım 2018'de emekli olmuştu. Paksüt'ten boşalan üyeliğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 yaşını doldurmuş olmak şartıyla , üst düzey kamu yöneticileri, serbest avukatlar , birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az 5 yıl görev yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından bir isim atayacak. Erdoğan'ın bu atama işlemeni kısa bir süre içerisinde yapacağı belirtiliyor. Bu isim, Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne atayacağı 4'üncü üye olacak. Erdoğan, daha önce Danıştay kökenli Kadir Özkaya, eski Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez'i üye olarak atamıştı.