Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kaza - Otoyol ulaşıma açıldı
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Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kaza - Otoyol ulaşıma açıldı

Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Trafiğe açılan otoyoldan ve Çınarlıdere Viyadüğü'nden görüntüler Seyir halindeki araçlar GÜNCELLEME 3 - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 23 yaralı Otoyolun İstanbul istikameti kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin...

Trafiğe açılan otoyoldan ve Çınarlıdere Viyadüğü'nden görüntüler

Seyir halindeki araçlar

GÜNCELLEME 3 - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 23 yaralı

Otoyolun İstanbul istikameti kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından 8 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı

OTOYOLUN İSTANBUL YÖNÜNÜN ULAŞIMA AÇILMASI EKLENDİ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

KOCAELİ AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Çınarlıdere Viyadüğü girişi İstanbul istikametinde bir tırın ters dönmesiyle meydana gelen kazaya 21 araç karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 23 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle her iki yönde trafik durdu, uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekipleri, yolun boşaltılması için kaza yeri ile Kandıra gişeleri arasında kalan araçları, olay yerinin 600 metre gerisinden bariyerleri keserek Ankara istikametine, otoyolun İstanbul yönünde Kandıra gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Otoyolun Ankara istikameti 09.15'te yeniden ulaşıma açılırken, İstanbul yönünde Kandıra ile Kuruçeşme gişeleri arasındaki kısmı ise kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından 12.50'de trafiğe açılabildi.

Ayrıca otobüslerle seyahat eden yolcular, belediye araçlarıyla İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürüldü.

Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kaza - Otoyol ulaşıma açıldı
Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kaza - Otoyol ulaşıma açıldı
Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kaza - Otoyol ulaşıma açıldı
Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kaza - Otoyol ulaşıma açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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