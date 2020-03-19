Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı - Haber
Avrupa Birliği, Cem Özdemir, Almanya, Sağlık, Dünya, Güncel

Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Son dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

19.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:57
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste, Almanya'da bugün 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi. Bu vakalar arasında Almanya'da Yeşiller eski Eşbaşkanı Türk siyasetçi Cem Özdemir de yer aldı. Özdemir'in yanı sıra AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'ın koronavirüs test sonucu da pozitif çıktı.

ALMANYA'DA BİR GÜNDE 2 BİN 801 YENİ VAKA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs, Avrupa'ya yayılmaya devam ediyor. Almanya'da da vaka sayısı, salgının başından beri bir gündeki en yüksek artışını gerçekleştirerek pik yaptı. Bugün 2 bin 801 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 10 bin 999'a yükseldi. Öte yandan ülkede milyonlarca Türk vatandaşın yaşıyor olması da dikkat çeken husus oldu.

CEM ÖZDEMİR KİMDİR?

Türk kökenli Alman siyasetçi, Tokatlı bir ailenin oğlu olarak Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg eyaletinde doğdu. Sosyal pedagoji eğitimi alan Özdemir, eğitimci ve gazeteci olarak meslek hayatına başladı. 1981'de Yeşiller Partisi'ne üye olan siyasetçi, 1992'de göçmen hakları için kurulan Immi-Grün - Bündnis der neuen InländerInnen (Göçmen Yeşili - Yeni Vatandaşlar İttifakı) grubunun kurucuları arasında yer aldı. 2008'de Yeşiller Partisi eş başkanlığına adaylığını açıkladı. Cem Özdemir, hala Almanya Federal Meclisi'nde Yeşiller Partisi milletvekili olarak görev yapıyor.

Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Haberin Videosu:

Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

İlgili Haberler

Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Evden çalışma sisteminde verimli görüntülü görüşme yapmanın püf noktaları!
Evden çalışma sisteminde verimli görüntülü görüşme yapmanın püf noktaları!
Home ofis nedir? Evden çalışmanın en etkili yolları neler?
Home ofis nedir? Evden çalışmanın en etkili yolları neler?
Görüntülü görüşme için kullanabileceğiniz en iyi 10 uygulama
Görüntülü görüşme için kullanabileceğiniz en iyi 10 uygulama
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
ÖSYM koronavrüs nedeniyle 9 sınavı erteledi! YKS ertelendi mi? KPSS ertelendi mi? ALES ertelendi mi? MSÜ, İGS, EKPSS, DİB-MSBTS ertelendi mi?
ÖSYM koronavrüs nedeniyle 9 sınavı erteledi! YKS ertelendi mi? KPSS ertelendi mi? ALES ertelendi mi? MSÜ, İGS, EKPSS, DİB-MSBTS ertelendi mi?
Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?
Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (22)
500
.................: İLAHİ ADALET.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EREN: ERMENİ YAZANLARI DİKKATE ALMAYIN. TOKAT YURHAL KALEDERE KÖYÜNDEN. HEMŞERİLERİ VE KÖYLÜLERİ TARAFINDAN DIŞLANAN BİRİİDİR. HAKLI OLARAK TÜRKİYE YE KARŞI YAPTIĞI ELEŞTİRİLER YÜZÜNDEN BUDA SİYASİ EMELLER İÇİN. MİLLETİN AHIMI TUTTU NEYETTİ.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MUHAMMET: Yokluğun daha iyi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KIYAM: ALMANLARA VE AVRUPALILARA ŞİRİN GÖRÜNECEĞİM DİYE HAİNLİK VE DÜŞMANLIK YAPAN BİRİ. BETER OLSUN İNŞALLAH. ALLAH CEZASINI VERMİŞ
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
CELLO: uzun zaman sonra güzel bir haber aldık
Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
KOR ONA: Beter olsun. Türk değil ermeni
Cevap Yaz 19 Yayından Kaldır
DİNARLİ: Ne Türkü bu Adam Türkiye cumhuriyeti düsmani bi adam
Cevap Yaz 19 Yayından Kaldır
ERDOĞAN ÖZCAN: Cem Özdemir Türk düşmanı Türk kökenli değil ki lütfen haberi düzeltin
Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
DELY: turk düşmanı olan siyasetçi değilmi bu oysa inanın hiç mi hiç üzülmüyorum.
Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
DADAŞ: Allahım sen ne büyüksün bunuda gösterdinya benim ülkemdeki vatan hainlerinede bulaşsa kurtulmazsa ne güzl olur. . . . . AMİN
Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası emekliler için çok önemli promosyon kararı Haber
Koronavirüs sonrası emekliler için çok önemli promosyon kararı
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar Haber
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar
'Gençler virüse yakalanmıyor' tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi Haber
"Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Komşuda koronavirüs kabusunda son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs kabusunda son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti Haber
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Evde kalın' çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler...
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Serdar Ortaç Defne Samyeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 14:27:00. #1.14#
title