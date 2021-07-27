Son Dakika | Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Güçlüer'in ailesine acı haber verildi
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Son Dakika | Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Güçlüer'in ailesine acı haber verildi

Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin babaannesi Neziha Güçlüer'in evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin babası Mustafa ve annesi Aybeniz Güçlüer'in İstanbul'da ikamet ettiği ve Kurban Bayramı nedeniyle memleketleri Aksaray'a geldikleri öğrenildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Güçlüer'in naaşı, yarın Ihlara beldesinde toprağa verilecek.

Son Dakika | Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Güçlüer'in ailesine acı haber verildi
Son Dakika | Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Güçlüer'in ailesine acı haber verildi
Son Dakika | Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Güçlüer'in ailesine acı haber verildi
Son Dakika | Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Güçlüer'in ailesine acı haber verildi
Son Dakika | Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Güçlüer'in ailesine acı haber verildi
Son Dakika | Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Güçlüer'in ailesine acı haber verildi
Son Dakika | Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Güçlüer'in ailesine acı haber verildi
Son Dakika | Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Güçlüer'in ailesine acı haber verildi
Son Dakika | Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Güçlüer'in ailesine acı haber verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray

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