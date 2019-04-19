AK Partili Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın Ölümüyle İlgili Meclis Araştırması Talebinde Bulundu

AK Partili Nurettin Canikli Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Meclis araştırması talebinde bulundu.

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümü Meclis gündemine taşındı.

Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin tartışmalarda adı geçen AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin de aralarında bulunduğu bir grup milletvekilinin imzasıyla Meclis araştırması talep edildi.

CANİKLİ SUÇLANMIŞTI

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı halde bulunan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün üzerindeki sır perdesi aradan geçen zaman zarfına rağmen aralanmadı. "Kaza mı yoksa intihar mı?" sorusu akıllara gelirken baba Şaban Vatan, "Kızım intihar etmedi, otopsi raporunda da araba çarpması sebebiyle öldüğü açıkça raporlandı. Bunu, birileri kendi çıkarları için örtbas edip intihar süsü verdi ancak Allah müsaade etmeyecek." demişti. Acılı babanın isim vererek AK Partili Nurettin Canikli suçlamış Canikli ise "Soruşturmanın yapılabilmesi için dokunulmazlığımın kaldırılması gerekiyorsa ona da hazırım" demişti.

CANİKLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

31 Mart seçimlerinde yeniden seçilemeyen eski Eynesil Belediye Başkanı'nın yeğeninin Rabia Naz'a çarptıktan sonra küçük kızı evin önüne bıraktığı iddiasını dile getiren baba Şaban Vatan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi dosyayı kapatmaya çalışmakla suçlamıştı. Canikli ise baba hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve basın açıklamasıyla kendisini savunmuştu.

ACILI BABA, CANİKLİ'YE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

HSYK'nın soruşturmayı derinleştirme hamlesinin ardından baba sosyal medya hesabından bir kez daha seslenmişti. Acılı baba "Nurettin canikli Rabia Naz vatanın faillerini adalete teslim et. Hiçbir kişiliğin kendi emelleri, menfaati, çıkarı için adalete, hukuka, tıpa, içinde bulunduğu partiye, seçmelerine, ülkenin değerlerine zarar verici itibarsızlaştırma hakkı yoktur. Bu yapılanlar insanlık suçudur" demişti.