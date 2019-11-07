Son Dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama

07.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:29

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin okulun çıkış saatinde çocukları yuhaladığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı: Çelik; "Otizmli çocuklarımızı ve ailelerini inciten olayı hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Yaşanan bu utandıran olay ise büyük tepkiye neden oldu.

Veliler, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıkarken yaşanan bu olay, her kesimin tepkisine neden oldu.

'BU NASIL BİR KANDIRMACA?'

Otizmli bir öğrencinin velisi ise yaşananlara isyan etti. Veli, "Bu nasıl bir kandırmacadır, normal öğrencilerin gönderilmesi mümkün mü?" diye sordu ve şunları söyledi:

"Oraya normal çocuklarının ellerinden tutup 'Otizmli çocukları istemiyoruz' diyerek slogan atan ailelere sormak istiyorum; o çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı ne yapacaktınız? Hiç düşündünüz mü siz orada toplanıp, eylem yaparken içerideki otizmli çocuklar ne düşündü?"

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği, Aksaray ili Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların eğitim almasını protesto eden velilere ilişkin bir açıklama yayınladı. Dernek, duruma sebebiyet verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Bu utandıran olay, aynı zamanda Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Birçok kullanıcı velilerin yaptır hareketin eğitim hakkını engellediği için suç teşkil ettiğini belirtirken birçok kullanıcı da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaşananlara el atması için bakanlığın ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u etiketleyerek taleplerini iletti.

"AHLAK VE EĞİTİM SEVİYEMİZ DÜŞÜYOR"

Ünlü ekonomist Emre Alkın da yaşananları eleştirerek, "Otistik çocukların yuhalanması olayı, sefaletin çaresizliğine tıkadığımız kulaklar, ahlak ve eğitim seviyemizin düştüğü yeri açıkça göstermektedir. Her seçimden sonra "şimdi sıra ekonomide" diye açıklama yapan kanaat liderleri bir oturup düşünsün.

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aksaray'da otizmli çocuklara tepki gösterildiğine dair iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in yaptığı açıklamalar;

''Otizm başlığı altında gündeme gelen, Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz. Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek.

Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızın akranlarından ayrılmadan bulundukları ortamda eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Hepsi çocuktur. Kardeşçe, beraberce, aynı sosyal ortamda tüm akranlarıyla beraber Türkiye'nin her yerinde en iyi eğitimi görmeye devam edeceklerdir.

Çocuklarımızın eğitimlerinde en üst düzeyde yarar sağlamak için bütünleştirici ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde hizmetler Bakanlığımız tarafından hassasiyetle sürdürülmektedir. Bakanımız ve Bakanlığımız ve hepimiz bu konuda çok hassasız.

"ÇOCUKLARIMIZIN DIŞLANMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımız için akranlarıyla kaynaştıkları ve sosyal ortamla bütünleştikleri özel eğitim kendilerine verilmektedir. Çocuklarımızın dışlanması söz konusu olamaz.

Bazı vatandaşlarımızın eksik bilgilerden kaynaklanan yanlış yaklaşımları varsa, onlar da bilgilendirilecektir. Bazı velilerin yeterli derecede bilinçli olamamasından kaynaklanan durumlar varsa, doğru bilgilenmeleri için çalışmalar yapılmaktadır.

Özel Eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ile normal gelişim gösteren çocuklarımızın bir arada eğitim görmeleri eğitimde fırsat ve imkan eşitliği kapsamında olan ve Bakanlığımız tarafından güçlü şekilde gözetilen bir haktır.

Ayrıca, değerli velilerimize, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ile normal gelişim gösteren çocuklarımızın bir arada eğitim görmelerinin tüm çocuklar üzerindeki olumlu gelişim özelliklerinin yeniden hatırlanması gerekir.

Tüm çocuklar tek bir evrendir. Hiçbiri diğerinden ayrılamaz. Tüm çocuklarımızın nitelikli ortamda eğitim görmesi, çocukların herhangi bir koridorla veya başka uygulamayla ayrılmaması esastır. Hepsi tek bir evrendir.

Bu bilinçle hassasiyet gösteren ve yakından ilgilenen Sn Bakanımıza, tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Bu topraklar, ayrımcılığın değil kaynaşmanın yurdudur. Her kesimden vatandaşımızın, medyamızın ortaya koyduğu hassasiyet bunu bir kere daha ispat etmiştir.''

NE OLMUŞTU?

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda bir grup velinin, okulda otizmli çocukları istemediği için yuhalayarak protesto ettiği iddia edilmişti. Bu bilgi sonrası da olaya çığ gibi tepki gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu iddialar üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Aksaray Valiliği ise yaptığı açıklamada iddiayı yalanlayarak, soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.