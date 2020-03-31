Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
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Cahit Özkan, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel

Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı

Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz paketi Meclis'e sunuldu. Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu düzenlemenin dışında kaldı. Düzenlemeden salgın hastalık nedeniyle tahliye olanlarla birlikte 90 bin kişi yaralanacak. 65 yaş üstü evinde cezayı çekecek.

31.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:34
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan infaz düzenlemesi teklifinin detaylarını açıkladı. 90 bin kişinin yararlanacağı düzenlemede dikkat çeken konular; 5 suçun infaz düzenlemesinin dışında kalması ve 65 yaşını doldurmuş kişiler ile 0-6 yaş çocuğu olanların cezalarını konutunda çekmesine imkan tanınması.

AK Partili Özkan'ın açıklamalarından satır başları şunlar:

"70 MADDELİK TEKLİFİMİZİ HAZIRLADIK"

"İnfaz düzenlemesinde çalışmalarımızı tamamladık. İnfaz düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sevk ettik. Bu süreç devam ederken, diğer siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdik. Teklif ve önerilerini de aldık. İnfaz hukukunun temel prensiplerini göz önünde bulundurduk. 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddelik kanun teklifimizi hazırladık.

5 SUÇ KAPSAM DIŞI

Cinsel şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet, terör suçları bunların dışına çıkarılmıştır. Terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu ayrım dışına alınmıştır. Kovid-19'la birlikte cezaevi boyutlarıyla bir takım tedbirler alınması ortaya çıkmıştır.

"DENETİMLİ SERBESTLİKTE CEZA ALMADI ALGISINI KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir. Denetimli serbestlikte cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Yapanın yaptığının yanında kaldığı algıyı ortadan kaldırıyoruz. Denetimli serbestlikte, hükmü olunan ceza ile orantılı ceza öngörülmektedir. Tefecilik suçunun cezasını artırmayı hedefliyoruz.

1 Temmuz 2016'dan önce işlenen 2 yıllık denetimli serbestlik süresini 3 yıla çıkarıyoruz. 30 Mart 2020 tarihine çekiyoruz. Diğer düzenlemelerde, iyi hal incelemesi... İyi hal ile ilgili otomatik bir geçiş vardır. Getirilen bu düzenleme ile iyi hal otomatik sistemden çıkarılarak oluşturulan gözlem ve idare komisyonuna bırakılmıştır. Sadece cezaevinin içinde yapılan hatalar ve yanlışlarla ilgili değil, hastane ve adliyedeki durumları da dikkate alınacaktır.

65 YAŞINI DOLDURAN VE 0-6 YAŞ ÇOCUĞU OLANLARA KONUTTA CEZA

Kadınlar, çocuklar ve hastalar için de düzenlemeler öngörüyoruz. 65 yaşını dolduran, 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar, kendisine bakamayacak durumda olan hastaların konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. İnfaz hakimliğini getiriyoruz. Denetimli serbestlik, iyi hal infaz hakimliğine bırakılıyor.

AÇIK CEZAEVİNDE KALANLAR SALGIN NEDENİYLE CEZALARINI EVİNDE ÇEKECEK

Pandemiyle ilgili, açık cezaevine gelmiş cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili cezalarının konutta çekmesinin önü açılıyor. Bunun Adalet Bakanı'yla 2 kez uzatılmasını öngörüyoruz. 2 aylık süreyi öngörüyoruz. Bu sürenin zaruret teşkil etmesiyle 2 kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz.

İNFAZ DÜZENLEMESİNDEN FAYDALANAN SAYISI 90 BİN

Şu anda yaklaşık 45 bin kişi yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor. Teklifimizi sunduk, Adalet Komisyonu Başkanı'na gelecek ve çağrı yapılacak. Perşembe günü Adalet Komisyonu toplanarak bunu görüşmeye başlayacak. Gelecek hafta başı itibariyle Genel Kurul'da görüşmelere başlamış olacağız. "

NE OLMUŞTU?

İlk olarak geçtiğimiz yıl MHP'nin ortaya attığı infaz düzenlemesi teklifi içeriği bakımından tepki çekince konu Meclis'e gelmedi. Daha sonra AK Partililer yeni bir infaz yasası düzenlemesi teklifi hazırlığına başlamışlardı. Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevindeki mahkumların durumuyla birlikte teklifin Meclis'e gelme süreci hızlandı.

Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı

Haberin Videosu:

AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

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