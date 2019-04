Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İmamoğlu'nun Medya Patronları ile İlgili Sözlerine Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Merkez Binasında açıklamalarda bulunuyor. Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun medya patronları ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Bugün CHP'nin İstanbul adayı maalesef vahim bir işe imza atarak, medya gruplarının sahiplerini ailelerini de zikrederek tehdit etmiştir. Bugün ise insanların soyadlarını vererek, aile isimlerini vererek tehdit ediyor. Böyle bir basiretsizliğin unutulması mümkün değil. Bu insanların aileleri var akrabaları var. Bu şekilde basiretsizce, şuursuzca hedef göstermek temel ihlallerden biri anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Müttefiklerimizin terör örgütlerine destek vermeyi sürdürdüklerini görüyoruz. Biz güvenli bölgeden bahsederken, bölge halkının, müttefiklerin yararına olacak bölgeden bahsediyoruz. Maalesef müttefiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde terör devletçiliği oluşturmak isteyen PYD/YPG'nin güvenliğinden bahsedebiliyor. Sayın Putin'in Türk iş dünyasının yapacağı yatırımlarla ilgili olarak bürokratik engellerin daha kolaylaşacağı yönünde okunabilir.

"CHP İSTANBUL ADAYI VAHİM HATA YAPARAK TEHDİT ETTİ"

İstanbul seçimlerine dair tartışmaları izliyorsunuz. Bugün çok sayıda CHP sözcüsü konuştu. Amatör bir bakışla bile değerlendirildiğinde bunun bir şekilde iş bölümü halinde kamuoyunu sistematik olarak yanıltmaya dönük bir faaliyet olduğunu görüyoruz. Bugün CHP'nin İstanbul adayı maalesef vahim bir işe imza atarak, medya gruplarının sahiplerini ailelerini de zikrederek tehdit etmiştir. Bugün ise insanların soyadlarını vererek, aile isimlerini vererek tehdit ediyor. Böyle bir basiretsizliğin unutulması mümkün değil. Bu insanların aileleri var akrabaları var. Bu şekilde basiretsizce, şuursuzca hedef göstermek temel ihlallerden biri anlamına geliyor.

"SİYASETEN OLDUĞU GİBİ AHLAKEN DAHA BÜYÜK SORUNDUR"

Bunu son derece vahim bulduğumuzu ifade ediyorum. Yanlışlıkla yapılacak bir işe benzemiyor. Ama yanlışlıkla yapılacaksa bu çiğlikten geri dönülmesi ve ailelerden özür dilemesi gerekiyor. Medyayı eleştirebilirsiniz. Bu demokratik bir haktır. Kimseyi hedef göstermediğiniz, tehdit etmediğiniz sürece her türlü eleştiri bir haktır. Çıkıp söyleyecek söz bulamayıp da ben haklıyım, haksız cürümlere imza attım diyemezsiniz. Her neyi eleştiriyorsanız, her neye canınız sıkılıyorsa bunu ifade edebilirsiniz. Fakat ailelerin soyadlarını vererek hedef göstererek açıklamak siyaseten olduğu gibi ahlaken daha büyük bir sorundur.