Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırıda Adı Geçen Osman Sarıgün Partimiz Üyesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik,"Kılıçdaroğlu'na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün şehit cenazesinde saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliği tespit edildi. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'nün Sivrihisar'da gözaltına alındı. Halen gözaltında olan 5 kişinin de işlemleri sürüyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Osman Sarıgün'e ilişkin Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

"Sn Kılıçdaroğlu'na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir."

Osman Sarıgün

"DEMOKRATİK SİYASETTE ŞİDDETE YER YOKTUR"

"AK Parti şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur."