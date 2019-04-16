YSK'ya 3 Bavulla Giren AK Partili Yavuz'dan İlk Açıklama Geldi

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. AK Parti heyeti, üç valiz dolusu belgeyle geldi. Başvuru sonrası açıklama yapan Yavuz, "

AK Parti İstanbul seçim sonuçlarına olağanüstü itirazını yaptı. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz, seçimin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya sundu.

ÜÇ BAVUL DOLUSU BELGEYLE İTİRAZ

AK Parti'li Yavuz ve yanındaki heyet YSK'ya üç valiz dolusu belgeyle birlikte geldi. AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinin yanı sıra belgeler bulunan 3 bavulun da YSK'ye getirildiği görüldü. İtiraz dilekçesinin yaklaşık 50 sayfadan oluştuğu, bavullarda ise delil klasörlerinin yer aldığı öğrenildi.

BAŞVURU SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

Yavuz'un itiraz dilekçesini YSK'ya sunmasının ardından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Biliyorsunuz seçim akşamından beri tüm Türkiye İstanbul seçimlerine kilitlenmiş gözüküyor. Şu anda da tüm Türkiye'nin gözü YSK'da olacak. Ne olmuştu? Sıcağı sıcağına partiler ve YSK açıklamalarda bulunmuştu. Her bir parti, YSK da dahil seçim sonucuna ilişkin birtakım aktarımlarda bulunmuştu. YSK 28 bin farkla CHP'nin lehine, CHP 29 bin kendilerinin lehine seçimin bittiğini ilan etmişti. AK Parti il başkanımız 3 bin 819 farkı söylemişti. Rakamlar her bir taraftan ayrı görülünce biz meselenin çok yakın takipçisi olmak üzere, ben de dahil bazı arkadaşlarımızla İstanbul'a gittik. Bu çelişkinin nereden ibaret olduğunu anlamaya başladık. Biz seçim sonuçlarını SAS diye tanımladığımız, Sonuç Alım Sistemi üzerinden Türkiye'de en hızlı bir şekilde sonuçları elde etmek, lehimize, aleyhimize yapılan hataları fark etmek üzere sistem kurmuştuk. Kayıtlarımıza ve rakamlarımıza güvendiğimiz için İstanbul'un yolunu tuttuk ve maddi hataları düzeltmeye çalıştık.

"ORTADA BİR ŞÜPHE VAR VE ŞÜPHEYİ GİDEREMEDİK"

"Maddi hata, sayım sonuç çizelgelerinden sandık sonuç tutanağına aktarılırken kaydırmalar var, küçültülen ve yok edilen rakamlar var. Bunları fark ettikçe, sandık sayım çizelgeleri elimizdeydi, bunları düzeltmeye çalıştık. İlçe seçim kurullarına geçersiz oyların yeniden sayılması talebimiz oldu. Üçüncü talebimiz de tüm oylar yeniden sayılsın şeklindeydi. Sandığın tamamında birtakım usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıkmıştı. Gördük ki sadece maddi hata düzeltimi yoluyla yani 8-9 binlere varan AK Parti'nin lehine olması gereken başka yere kaydırılan oyun olduğunu gördük. Yaklaşık 6 bin oy AK Parti'ye yazılması gerekirken başka yerlere kaydırılmış. AK Parti'ye gelen oy maalesef ya iptal olarak gözükmüş veya başka partilerin lehine sayılmış. Oyların tamamı sayılmadı sadece yüzde 10'u sayıldı. İl seçim kurulu ve ardından YSK'ya geldik. YSK'da oyların 4 ilçe hariç tamamının sayılmasına müsaade etmedi. Ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik."

Ali İhsan Yavuz

"YÜZDE 85,5'İ AK PARTİ ALEYHİNE"

"Eğer bunların tamamı sayılsaydı, bizim rakamlar gerçekti ve bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı. Birincisi bu üç alanda yapılan çalışma ve sayım sonucunda elbette CHP'nin lehine de yazılanlar var ama yüzde 85.6 oranında AK Parti'nin aleyhine sayılmış bu oylar. Sadece yüzde 14,5 kadarı CHP'nin aleyhine olacak şekilde. Geçersizlere gelince, maddi hatalara gelince yüzde 85,5 oranında AK Parti'nin aleyhine geçilmesi söz konusu. Olanlar seçmen iradesinin bir anlamda gerçekten iç edildiğini gösteriyor. O kadar çok sebep var ki organize usulsüzlük yapılığı için. Türkiye bir süre daha bunları konuşacak. Biz de bunları nasıl belgeledik şeklinde ayrıntılı bir şekilde sizlere aktarmak gibi yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyoruz"

"SAYIM DÖKÜM ÇİZELGELERİNDEN 5 BİN 388'İ MÜHÜRSÜZ"

"Seçimlerin adeta bel kemiğini sayım döküm çizelgeleri oluşturur. Buradan sandık sonuç tutanaklarına ve oradan da birleştirme tutanaklarına aktarılır. Sayım döküm çizelgelerinden 5 bin 388'i mühürsüz. Bunu dediğimde oy pusulaları, zarflar geçmişte de iddialar vardı. Benim kastım onlar değil. Sayım döküm cetvellerinin 5 binden daha yukarı bir oranda mühürsüz olduğunu gördük. 684'ünün imzasız olduğunu gördük. Kısıklılar var seçmen listelerinde, yanına şerh düşülmemiş oy kullanamaz diye. Cezaevi seçmenleri var ilçelerdeki seçmen listelerinde, yanına oy kullanamaz diye şerh düşülmemiş. Cezaevini adres olan gösterilen ve aslında oy vermemesi gereken ama veren seçmenler var cezaevinde. Ne hikmetse ve nasılsa gerçekten izahı zor, yanına oy kullanamaz şerhi düşmeden 5 bin 287 hükümlü seçmen kayıtlarında yer almış. Kayıp oylar var. Oy kullanan seçmenle oy pusulasıyla çok ciddi farklar var."

"ARADAKİ FARK 13 BİNLERE DÜŞTÜ"

"Eksik ya da fazla olan 25 bin kadar bir sayı. Aradaki fark 13 binlere düşmüş. Burada bir şeyler olmuş eksik veya fazla çıkan imzadan ve kayda geçen sayı 25 binleri buluyor. Bu konuda belgelerimiz ve iddialarımız var. Sandık başkanları ve memur üyelerinin durumu var. Mevzuatımız çok açık ve net. 298 sayılı yasanın 22. ve 23. maddesi çok açık ifade ediliyor. 22. maddesi sandık başkanlarını tanımlıyor ve nasıl tespit edileceğini öngörüyor. İlgili ilçedeki bütün kamu görevlilerini mülki idare teslim eder. Ad çekme suretiyle sandık sayısının 2 katı oranındaki bir sayıdan çeker. Engeli varsa bu şekilde kanuni engeli varsa ve engeli olmayanları sandık başkanı yap diyor. Resmi memur üye de bu şekilde atanacak diyor. Böyle olmamış. 62 bin 560 kişinin 19 bini kamu görevlileri arasından seçilmemiştir. Ben size 300-500 demiyorum, 19 bin kadar kişi bu listede görev yapamaz olanların arasından tespit edilmiş."