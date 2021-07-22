5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 60. kilometresinde sürücüleri ve plakaları henüz tespit edilemeyen ve 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Afyonkarahisar-Konya kara yolu trafiğe kapatıldı. Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay