Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde Taliban militanlarının askeri kampa düzenlediği saldırıda 126 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada düzenlenen saldırıda 126 askerin öldüğü belirtildi. Saldırıda çok sayıda askerin yaralandığı kaydedildi. Saldırının Taliban tarafından düzenlendiği belirtildi.
BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ
Maydan Vardak Valiliği sözcüsü Abdulrahman Mangal saldırıda bombaların kullanıldığını aktarmıştı. Mangal'ın aktardıklarına göre dört saldırgandan biri kapta üzerindeki bombayı patlatmıştı.
100'DEN FAZLA ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Ölü sayısı yetkililer tarafından erken saatlerde 12 olarak açıklanmıştı. Ancak daha sonra Savunma Bakanlığına bağlı yetkililer sayının açıklanandan çok daha fazla olduğunu duyurdu.
Taliban, Vardak'taki askeri üsse yapılan saldırıyı üstlenmişti.