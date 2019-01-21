Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada düzenlenen saldırıda 126 askerin öldüğü belirtildi. Saldırıda çok sayıda askerin yaralandığı kaydedildi. Saldırının Taliban tarafından düzenlendiği belirtildi.

BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ

Maydan Vardak Valiliği sözcüsü Abdulrahman Mangal saldırıda bombaların kullanıldığını aktarmıştı. Mangal'ın aktardıklarına göre dört saldırgandan biri kapta üzerindeki bombayı patlatmıştı.

100'DEN FAZLA ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Ölü sayısı yetkililer tarafından erken saatlerde 12 olarak açıklanmıştı. Ancak daha sonra Savunma Bakanlığına bağlı yetkililer sayının açıklanandan çok daha fazla olduğunu duyurdu.

Taliban, Vardak'taki askeri üsse yapılan saldırıyı üstlenmişti.