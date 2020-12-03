Son dakika haberi! Otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! Otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 2 şüpheli yakalandı

03.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:06

Bir son dakika haberine göre Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 2 zanlı yakalandı.

Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 33 SK 9663 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtakilerle ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Araçlarıyla Zağarlı Mahallesi yoluna sapan şüpheliler, yolun ekiplerce kapatıldığını fark edince duramayarak park halindeki otomobile çarptı.

Araçtaki zanlılar M.K. ve U.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Son dakika haberi! Otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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