Son dakika haberi! Otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 2 şüpheli yakalandı
Bir son dakika haberine göre Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 2 zanlı yakalandı.
Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 2 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 33 SK 9663 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtakilerle ekipler arasında kovalamaca yaşandı.
Araçlarıyla Zağarlı Mahallesi yoluna sapan şüpheliler, yolun ekiplerce kapatıldığını fark edince duramayarak park halindeki otomobile çarptı.
Araçtaki zanlılar M.K. ve U.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney