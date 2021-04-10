Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül son yolculuğuna uğurlandı (1)
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün dua etmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve taziye vermesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve taziye vermesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazını kıldırması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Saliha Gül'ün...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün dua etmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve taziye vermesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve taziye vermesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazını kıldırması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Saliha Gül'ün naaşının omuzlarda taşınması GAZİANTEP - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'te Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz