Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül son yolculuğuna uğurlandı (1)
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Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül son yolculuğuna uğurlandı (1)

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün dua etmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve taziye vermesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve taziye vermesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazını kıldırması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Saliha Gül'ün...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün dua etmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve taziye vermesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve taziye vermesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazını kıldırması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Saliha Gül'ün naaşının omuzlarda taşınması GAZİANTEP - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'te Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül son yolculuğuna uğurlandı (1)
Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül son yolculuğuna uğurlandı (1)
Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül son yolculuğuna uğurlandı (1)
Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül son yolculuğuna uğurlandı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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