Adalet Bakanı Gül açıkladı: Emine Bulut'u öldüren cani en ağır cezayı alacaktır
FLASH HABER: Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı

Adalet Bakanı Gül açıkladı: Emine Bulut'u öldüren cani en ağır cezayı alacaktır

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'la ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, tutuklanan saldırganın en ağır cezayı alacağını söyledi.

23.08.2019 15:36
Adalet Bakanı Gül açıkladı: Emine Bulut'u öldüren cani en ağır cezayı alacaktır

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kırıkkale'de 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Gül, "Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.

Gül paylaşımında şunları söyledi:

"Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır."

İşte Gül'ün yaptığı Twitter paylaşımı:

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu.

Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

EMİNE BULUT: "ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Emine Bulut'un, olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü de ortaya çıktı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü.

KÜÇÜK KIZIN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. Görüntüde Fedai Baran'ın iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer aldı.

Adalet Bakanı Gül açıkladı: Emine Bulut'u öldüren cani en ağır cezayı alacaktır
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YORUMLAR (53)

  • FİKİRADAMI:
    Ekonomideki rakamları görmüyorlarmış ta ekonomiyi kötülüyorlarmış. Kardeşim herşeyi satıp merkez bankasınıda ters çevirip kumbarayı bütçeye içeri dökerseniz , bütçe tabiiki fazla verecektir. Bütün bu giren paranın bile çoğunu harcamışsınız. Bu sizin başarınız değil utancınız olmalıdır. Arada sırada gerçekleride konuşursanız halk size daha çok destek verecektir. Arada tiyatroyu bırakıp hatalarınızıda itiraf edin. Çözüm üretin, nasıl düzeltileceğini açıklayın. Boş konuşmakla olmuyor.
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  • FİKİRADAMI:
    Cezaevi yetmiyor diye cezaları azaltıp erken salıvermelerle bu sefer cezayı halka veriyorsunuz. Daha geçen dün adam cezaevinden izinli çıkıp milleti katletti. Cezaevi konuk evimi , aş evi mi , misafir gibi bu suçluya izinli çıkış nedir Allahaşkına ! O izni veren nerede istifa ettimi , o kanunu yazanlar nerede sorumluluk aldımı , kim sorumlu yok. Gevşek gevşek konuşmakla meşguller. Halkın memnuniyetsizliği her taraftan belli , sandıktan anlamanız lazımdı. Tekrar anlatacak halk size iyice anlarsınız
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  • FİKİRADAMI:
    Sizin yapacağınız işlemi biliyoruz , kadını keserken eli çizilmişse tedavisini yapacaksınız, açsa doyuracaksınız . Yalansa yalan diyin ? Bu ülkede tedavi olup karnı doysun diye senede bir suç işleyen güruhları siz yarattınız. Sayenizde cezaevi ödül evidir.
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  • MİSAFİR GERGADAN:
    kekik kardeş dünyanın her yerinde insan canına kıyma var örnek abd adaletsiz bir ülkemi ama ordada ölüm var orda idam olduğu halde ceza demekki mesele genlerle ilgili bizde evlilik hak ise ayrılık haram oluyor atalarımızdan büyüklerimizden böyle gördük ayrılık namussuzluk bizim halkımız için onun için yeni nesil evliliğin güzel olduğu gibi ayrılığında güzel olduğunu öğrenecek evlilik normal ise ayrılığında normal olduğu öğretilecek ayrılmanın namussuzluk olmadığı öğretilecek........
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  • CODELOVER:
    adaleti, mahkumlardan bekleyen bir ülke olduk artık. garip. .
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