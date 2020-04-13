Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
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Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5 açık cezaevindeki 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konulduğunu, 3 mahkumun da hayatını kaybettiğini söyledi. Tedavisi devam eden 14 hükümlüden 13'unun sağlık durumu iyi, bir kişi yoğun bakımda.

13.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:52
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti

Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının beşincisi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında video konferans ile gerçekleştirildi.

Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.

3 MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ

Toplantının ardından Bakan Gül açıklamalarda bulundu. Gül, "5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti" dedi. "Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların sağlığı bize emanettir" diyen Bakan Gül, "Tüm tedbirler sayesinde (Cezaevlerinde) bugüne kadar pozitif bir vaka görülmemiştir. Tedbirler kalktıktan sonra görüş hakları verilecektir" şeklinde konuştu.

1 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Bakan Gül, tedavisi devam eden hükümlülerle ilgili olarak da "Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda" dedi.

Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
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