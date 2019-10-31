Son Dakika: Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı

31.10.2019 18:44

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturulması başlatılmasını öngören tasarı temsilciler meclisinde kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

Hakkında başlatılan azil soruşturmasına ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Şu anda olanların bir azil değil, bir darbe olduğu sonucuna varıyorum" demişti.

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, söz konusu görüşmeye ilişkin gerekli belgeleri Meclis'e sunmaması sebebiyle Dışişleri Bakanı Pompeo'yu da ifadeye çağırmıştı.

Pompeo, Temsilciler Meclisi'nde ifade vermeye çağrılan 5 bakanlık görevlisinin ifadeye gitmeyeceğini duyurmuştu.