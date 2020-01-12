: Son dakika: ABD'nin Irak'taki Beled hava üssüne saldırı: 4 Irak askeri yaralandı

12.01.2020 19:45 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:00

Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü'ne 8 Katyuşa füzesi atıldı. Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı. ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

3 GÜN ÖNCE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Beled askeri üssü, geçen hafta İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümüne misilleme olarak gerçekleştirilen roket saldırılarının hedeflerinden biriydi. 3 gün önce de Irak'ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled üssü yakınına roket düşmüştü.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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