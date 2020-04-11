Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya, Güncel

Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu

Son dakika: ABD, Kovid-19 salgınında 19 bin 715 can kaybı ile 19 bin 468 kişinin öldüğü İtalya'yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu. ABD'deki vaka sayısı ise 500 bini aştı.

11.04.2020 19:33 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:49
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu

Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 508 bin 58'e, can kaybı 19 bin 715'e yükseldi.

VAKA SAYISI 500 BİNİ AŞTI

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geçen ABD'yi 161 bin 852 vakayla İspanya ve 147 bin 577 vakayla İtalya takip ediyor. ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 125 bin 931 vaka ile Fransa'nın toplamından daha fazla olduğu gözleniyor.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK OLDU

Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte dün 161 bin 807 olan vaka sayısı, 12 bin 682 artışla 174 bin 489'a çıktı.

New York'u 54 bin 588 vakayla komşusu New Jersey, 22 bin 234 vakayla Michigan takip ediyor. Can kaybı bakımından da New York 7 bin 887 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, burayı 1932 ölümle New Jersey ve 1276 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 669 artışla 29 bin 191'e ulaştı.

Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor
Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Saruhan Oluç Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Tarkan Dilan Çıtak Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao
Daha Fazla Futbol Zonguldak Para Cezası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 19:55:26. #1.15#
title