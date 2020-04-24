Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi
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Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının kayda geçtiği ülke olan ABD'de ölü sayısı her geçen gün artıyor. ABD'de, 24 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi.

24.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:14
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de, son rakamlar açıklandı. Buna göre, ABD'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi.

VAKA SAYISI 870 BİNE YAKLAŞTI

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 548 artışla 869 bin 172'ye çıktı.

Salgında ölenlerin sayısı ise 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e ulaştı.

ABD'yi 219 bin 764 vakayla İspanya, 189 bin 973 vakayla İtalya ve 159 bin 495 vakayla Fransa takip ediyor.

NEW YORK SALGININ MERKEZİ

ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken, onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 684 bin 300 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 80 bin 984 hasta da iyileşti.

Ülke genelindeki hastanelerde 123 bin 981 kişinin de Kovid-19 tedavisi sürüyor.

Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi
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