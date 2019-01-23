Son Dakika! ABD Başkanı Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı'nı 'Geçici Devlet Başkanı' Olarak Tanıdığını Açıkladı

Ekonomik ve siyasi krizin her geçen gün derinleştiği Venezuela'da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun görevini bırakmasını isteyen muhalefet dev gösteri için sokaktaydı. Muhalefet lideri Juan Guaido seçim yapılana kadar kendisini ülkenin geçici cumhurbaşkanı ilan etti. Trump yönetimi Guaido'yu tanıdığını açıkladı.