Son Dakika! ABD Başkanı Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı'nı 'Geçici Devlet Başkanı' Olarak Tanıdığını Açıkladı
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.
Ekonomik ve siyasi krizin her geçen gün derinleştiği Venezuela'da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun görevini bırakmasını isteyen muhalefet dev gösteri için sokaktaydı. Muhalefet lideri Juan Guaido seçim yapılana kadar kendisini ülkenin geçici cumhurbaşkanı ilan etti. Trump yönetimi Guaido'yu tanıdığını açıkladı.