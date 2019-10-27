Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bağdadi operasyonunda Türkiye hava sahasını kullandık, teşekkür ediyorum

27.10.2019 16:28

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin Beyaz Saray'da açıklama yaptı.

El-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye ve Rusya ile koordineli çalıştıklarını belirten Trump, "Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YA BİLGİ VERİLDİ ANCAK NEDEN GİRDİĞİMİZİ BİLMİYORLARDI"

Operasyon öncesi bölgeye gireceklerini Rusya'ya bildirdiklerini söyleyen Trump, "Ruslara haber verdik. Onlar da 'Bize söylediğiniz için çok teşekkür ederiz' dediler. Onların kontrolünde olan bölgeden geçeceğimizi biliyorlardı. Ancak neden girdiğimizi bilmiyorlardı." dedi.

1 saat 10 dakikalık tehlikeli bir bölgeden de uçtuklarını belirten Trump, "Bazı liderler bunun en tehlikeli noktası olduğunu düşündük dolayısıyla çok sessizdik. Giriş ve çıkış uçuşları çok tehlikeliydi, çok fazla ateşlenebilirdik. Rusya hava sahasını açtı. Rusya harikaydı, Irak harikaydı. Gerçekten harika bir iş birliği gerçekleştirdik" diye konuştu.

Öldürülen terörist Bağdadi

"TÜRKİYE'NİN DE BİLGİSİ VARDI"

Trump, gelen sorular üzerine Türkiye'ye methiyeler düzerken, "Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu, zorluk çıkarmadı." dedi.

UÇAKLAR İNCİRLİK'TEN KALKTI

Bağdadi operasyonuna dair henüz kesin olmayan ayrıntılara göre operasyonun İncirlik'ten kalkan ABD uçakları tarafından gerçekleştirildi. Buna göre takip İHA'larla, hedefe operasyon ise taarruz helikopterleri tarafından yapıldı. Kurtulamayacağını anlayan Bağdadi'nin üstündeki bombayı patlattığı açıklandı.

"DAHA ÖNCE DE OPERASYON YAPMAK İSTEDİK"

Trump, Bağdadi'ye daha önce de operasyon yapmak istediklerini söylerken terörist elebaşının sürekli yer değiştirdiğini ve planlarının bu sebeple değiştiğini dile getirdi. Trump operasyonu canlı yayında izlediğini söylerken, "Bir film izler gibi mükemmeldi. Oradaki teknoloji bile harikaydı" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edilmişti.

Reuters haber ajansı DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ve yardımcısının cesetlerinin ABD birlikleri tarafından operasyonun düzenlendiği bölgeden alındığını duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın saat 16.00'da Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin kamuoyunu bilgilendireceği ifade edilmişti.