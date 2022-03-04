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Son Dakika | 5 mahalleye dadanan kablo hırsızı jandarmaya takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | 5 mahalleye dadanan kablo hırsızı jandarmaya takıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinden 5 mahalleden kablo hırsızlığı yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinden 5 mahalleden kablo hırsızlığı yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy, Aksaz, Çeltikçi, Aşağıışıklar, Kızılağaç mahallerinde farklı zamanlarda meydana gelen kablo hırsızlıklarının ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak C.E. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada; 2 adet demir kesme makası, 2 adet eldiven, 1 adet kablo yakmada kullanılan demir levye, 1 adet kontrol kalemi, 2 paket halinde 8 gram kubar esrar, 1 paket halinde 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin evinde yapılan aramalarda bulunan uyuşturucu madde ve ele geçirilen malzemeler jandarma kamarasına yansıdı. - ANTALYA

Son Dakika | 5 mahalleye dadanan kablo hırsızı jandarmaya takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Manavgat, Jandarma, Yeniköy, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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