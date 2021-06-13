Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabah itibarıyla aşı programına dahil edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabah itibarıyla aşı programına dahil edildi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı programına ilişkin müjdeyi sosyal medyadan verdi. Koca, mesajında, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Ülkemizde 14 Ocak'tan bu yana devam eden aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Çin Sinovac ve Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech aşıları ile sonbaharı rahat bir şekilde karşılamak hedefleniyor.

"AŞIDA 40 YAŞA KADAR İNDİK"

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde kuaför ve berberler, şoförler, kurye ve kargo çalışanları başta olmak üzere farklı meslek grupları için aşı randevuları açılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sabah ise yeni bir müjde verdi. Koca'nın mesajında şu ifadeler yer aldı: "AŞIDA 40 YAŞA KADAR İNDİK. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz."

Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabah itibarıyla aşı programına dahil edildi

AŞILAMADA SON DURUM

Ülkemizde bugüne kadar toplam 33.348.403 doz aşı uygulandı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 19.693.643 olarak açıklanırken, 2. doz olanların sayısı ise 13.654.760 oldu.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

12 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 503'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 325 bin 435'e yükseldi. Vefat sayısı 75 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 112 oldu. Öte yandan ağır hasta sayısı, 1 Eylül 2020'den bu yana ilk defa 973 seviyelerine düştü.

Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabah itibarıyla aşı programına dahil edildi
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin yarından itibaren aşılanacağını açıkladı
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin yarından itibaren aşılanacağını açıkladı
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Babacan Bülent Turan Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Selçuk Balcı Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabah itibarıyla aşı programına dahil edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 09:30:30. #1.14#

title