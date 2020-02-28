Son dakika: NATO'dan ilk açıklama: Türkiye çok kıymetli bir müttefikimiz, Türkiye'nin yanındayız

28.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:21

İdlib'de Rusya'nın desteklediği Esed rejiminin TSK'ya ait konvoya gerçekleştirdiği saldırıda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz ise yaralandı. NATO, Türkiye'nin çağrısı üzerine gündem maddesi Suriye olan olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "Türkiye çok kıymetli bir müttefikimiz, Türkiye'nin yanındayız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 1 saat 10 dakika süren toplantı sonrası yaptığı açıklamalardan satır başları:

"Suriye'deki durum ile ilgili bir telefon görüşmesi yaptım ve kendisi danışma talebinde bulundu ve şu an şunu söylemek istiyoruz. Müttefikler, Türkiye'nin geçtiğimiz gece İdlib'de bombalı saldırıda askerlerinin kaybetmesi üzerine yaşadığı trajediden dolayı üzüntülerini iletmektedir. Biz bu saldırıyı kınıyoruz. Beşar Esad yönetimindeki askerler bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Bu saldırının durdurulmasını, uluslararası hukuka uyulmasını ve BM destekli barış süreçlerinin devam etmesi gerektiğini dile getiriyorum.

STOLTENBERG'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

2018 tarihli ateşkese devam edilmelidir. Yapılmazsa insani kriz kötüleşecektir. Şu anda İdlib'de kalanlar için insani durum oldukça kötü durumdadır. NATO Türkiye'nin yanındadır, Türkiye'yi çok kıymetli bir müttefik olarak görmektedir. Türkiye, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. NATO Türkiye'ye desteğini birkaç farklı yöntemle gösterecektir. Biri hava koruma yolları ile olacaktır. Bu da Suriye'den gelen hava saldırıların durdurulmasını sağlayacaktır. NATO'nun güneydoğu sınırını korumaya devam edeceğiz.

NATO'DAN ESED'E TELEFON

NATO müttefiki üyeler; yaşanan can kayıpları nedeniyle taziyelerini şehit ailelerine ve Türk halkına iletmiştir. Aynı zamanda NATO, Beşar Esed'i arayarak bu hava saldırılarını durdurması, ateşkese uyması gerektiği konusunda ayrıca Suriye'deki krizi insani şekilde diplomatik şekilde çözme konusunda taleplerini iletmiştir. Ayrıca uluslararası hukukun tamamen uygulanması gerektiğini söylemiştir.

Yüz binlerce kişi kendi evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. NATO müttefikleri bugün Türkiye'ye desteğini sunuyor. Hava savunma sistemlerini değiştirmeyi öneriyoruz. Erken uyarı ve gözlem uçakları var. Ancak NATO müttefikleri her zaman daha fazla neler yapabileceğini araştırmaktadır Türkiye'ye desteğini artırmak için…"

Soru: NATO'dan daha somut adım bekleyebilir miyiz? Türkiye sınırında üç milyon mülteci var.

NATO çok güçlü siyasi destek ve uygulamaya dönük destekler sunmaktadır. Bunu farklı teminatlarımızla gerçekleştirmeliyiz. Müttefikler daha fazla ne yapabileceğini araştırmaktadır. Bunu toplantıda dile getirdik. Biz bölgedeki durumu yakından izliyoruz. Ve Türkiye diğer müttefik olarak diğer NATO müttefiklerini yeni bilgilerle güncellemektedir. NATO müttefikleri bu konuda BM öncülüğünde barışçıl çözümü desteklemektedir. Ve bu noktada Suriye, Türkiye ve Rusya'yı BM öncülüğündeki barış çözümüne uymaya çağırıyoruz.

Haber Videosu