Son dakika 3. sayfa: Yavru köpeği boğulmaktan jandarma kurtardı
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Son dakika 3. sayfa: Yavru köpeği boğulmaktan jandarma kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Yavru köpeği boğulmaktan jandarma kurtardı

Son dakika haber: Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde, yağmur suyu kanalına düşen yavru köpeği boğulmaktan jandarma ekipleri kurtardı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde, yağmur suyu kanalına düşen yavru köpeği boğulmaktan jandarma ekipleri kurtardı.

Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde yağmur suyu kanalına düşen yavru köpeğin inlemelerini duyan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçti. Fedakar jandarma ekipleri kanala girerek yavru köpeği bulunduğu yerden kurtardı. - ÇANAKKALE

Son dakika 3. sayfa: Yavru köpeği boğulmaktan jandarma kurtardı
Son dakika 3. sayfa: Yavru köpeği boğulmaktan jandarma kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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