Son dakika 3. sayfa: Yavru köpeği boğulmaktan jandarma kurtardı
Son dakika haber: Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde, yağmur suyu kanalına düşen yavru köpeği boğulmaktan jandarma ekipleri kurtardı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde, yağmur suyu kanalına düşen yavru köpeği boğulmaktan jandarma ekipleri kurtardı.
Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde yağmur suyu kanalına düşen yavru köpeğin inlemelerini duyan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçti. Fedakar jandarma ekipleri kanala girerek yavru köpeği bulunduğu yerden kurtardı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı