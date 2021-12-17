Son dakika 3. sayfa: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Tokat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

TOKAT (İHA) - Tokat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satışı ile ilgili başlatılan planlı istihbarat faaliyeti kapsamında operasyon düzenlendi. Tokat, Antalya ve Ordu'da eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yapıldı. Yapılan aramada 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 7 adet cep telefonu ve kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TOKAT

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