Son dakika 3. sayfa: Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 2 gözaltı - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 2 gözaltı

Son dakika haberleri... Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arguvan ve Battalgazi ilçelerinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 şahsa, eşzamanlı operasyon yapıldı.

Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda mahkeme kararıyla yasaklanmış yayın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların adli işlemleri devam ediyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya, Terör, Medya, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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