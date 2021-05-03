Kısıtlamaya uymayan gençlerin tekme tokat kavgası kamerada
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Kısıtlamaya uymayan gençlerin tekme tokat kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlamaya uymayan gençlerin tekme tokat kavgası kamerada Sultangazi'de kısıtlamaya uymayan gençler sokak ortasında kavgaya tutuştu Sultangazi'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya uymayan gençler sokak ortasında kavga etti.

Kısıtlamaya uymayan gençlerin tekme tokat kavgası kamerada

Sultangazi'de kısıtlamaya uymayan gençler sokak ortasında kavgaya tutuştu

İSTANBUL - Sultangazi'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya uymayan gençler sokak ortasında kavga etti. Maske takmayan gençlerin kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, gruplar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Vatandaşlardan tepki gören gençler bir süre sonra, hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı.

Öte yandan iki grubun birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iki grubun birbirlerine yumruk salladığı, sonrasında grup içerisinde bir gencin diğerine kafa attığı ve hiçbirinin maske takmadığı görülüyor.

Kısıtlamaya uymayan gençlerin tekme tokat kavgası kamerada
Kısıtlamaya uymayan gençlerin tekme tokat kavgası kamerada
Kısıtlamaya uymayan gençlerin tekme tokat kavgası kamerada
Kısıtlamaya uymayan gençlerin tekme tokat kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR

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