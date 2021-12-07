Son dakika 3. sayfa: Buzlanma kazaya neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Buzlanma kazaya neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Buzlanma kazaya neden oldu

Son dakika 3. sayfa haberi... Sivas'ta buzlanma kazaya neden oldu 1kişi yaralandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta buzlanma kazaya neden oldu 1kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine giden M.Ç yönetimindeki 02 HP 980 plakalı Hyundai marka otomobil yoldaki buzlanma sebebiyle yoldan çıkarak takla attı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaza yapan sürücü Gürün Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Son dakika 3. sayfa: Buzlanma kazaya neden oldu

Tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi! Araçtaki aileden sadece bir kişi sağ çıktı

Tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi! Araçtaki aileden sadece bir kişi sağ çıktı

 Karabük'te otomobil 150 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te otomobil 150 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

 Akılalmaz kaza kamerada! Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu

Akılalmaz kaza kamerada! Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title