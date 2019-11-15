Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha gözaltına alındı

15.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:56

HDP'li belediye başkanlarına yönelik terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç, Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı. Evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan üç belediye başkanı ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Şanlıurfa Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik,Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özaydın, Öncü ve Esmez ile bazı belediye çalışanlarının da aralarında yer aldığı 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDEN ALDI

Terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıkları da öğrenildi. HDP'li belediye başkanlarının yerine önümüzdeki saatlerde kayyum atanması bekleniyor.