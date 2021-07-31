Son Dakika | 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, annesinin feryatları yürek burktu
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Son Dakika | 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, annesinin feryatları yürek burktu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, annesinin feryatları yürek burktu Erzurum'da yaşayan 28 yaşındaki şeker hastası olduğu belirtilen genç evinde ölü bulundu.

28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, annesinin feryatları yürek burktu

ERZURUM - Erzurum'da yaşayan 28 yaşındaki şeker hastası olduğu belirtilen genç evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesine bağlı Ddadşköy semtinde meydana geldi. Anne Suzan Uluğ, üst katında yaşayan şeker hastası olduğu belirtilen oğlu Mehmet Uluğ'u çağırmak için evine gitti. Mehmet Uluğ kapısını açmayınca anne komşulardan yardım istedi. Evin camı kırılarak içeri girildiğinde anne Suzan Uluğ, 28 yaşında ki oğlu Mehmet Uluğ'un cansız bedeniyle karşılaştı. Çevredekileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Uluğ'un hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunun öldüğünü duyan anne ve yakınları sinir krizi geçirdi. Evin kapısının önünde oturan anne Uluğ'un feryatları ise yürekleri dağladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Uzun süredir şeker hastalığıyla mücadele ettiği belirtilen Uluğ'un kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika | 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, annesinin feryatları yürek burktu
Son Dakika | 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, annesinin feryatları yürek burktu
Son Dakika | 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, annesinin feryatları yürek burktu
Son Dakika | 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, annesinin feryatları yürek burktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo

28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi
28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi
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