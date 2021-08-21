Son Dakika | 2 ayrı işyerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
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Son Dakika | 2 ayrı işyerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

Son Dakika | 2 ayrı işyerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 ayrı işyerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 ayrı işyerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

İlk yangın, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan kafede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yıldırım'a ait kafede henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çalışanların müdahale ettiği yangın, işyerini duman altında bıraktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın işyerinde maddi hasara neden oldu.

İkinci yangın ise Yeşil Mahallede çıktı. Eski ve kullanılamayan kıraathanede çıkan yangına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle yangın diğeri işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın neden çıktığı araştırılırken, işyerinde büyük hasar meydana geldi. - MERSİN

Son Dakika | 2 ayrı işyerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
Son Dakika | 2 ayrı işyerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
Son Dakika | 2 ayrı işyerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
Son Dakika | 2 ayrı işyerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
Son Dakika | 2 ayrı işyerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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