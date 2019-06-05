Siirt'te akılalmaz kaza! Uçuruma giden otomobilden son anda atladı
Siirt'te fren yerine gaza basan sürücü yaklaşık 350 metre yükseklikteki uçurma giden araçtan atladı.
Siirt'te bir sürücü yaklaşık 350 metre yükseklikteki uçurma doğru giden otomobilden atladı.
Alınan bilgiye göre, Botan Vadisi'ndeki Rasıl Hacar (Delikli Taş) bölgesine pikniğe giden H.G'nin (38) kullandığı otomobil, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu uçuruma doğru hareket etti.
H.G. son anda uçuruma doğru giden araçtan atlarken, yaklaşık 350 metre yükseklikten düşen otomobil hurdaya döndü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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tepe üstü düşerken ayak üzerine düşmüş aiıkmiş doğrusu helal olsun bu şahısaCevap Yaz Yayından Kaldır
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way be helal olsun allah kurtarmişCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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