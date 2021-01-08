Soma Devlet Hastanesinden anne adaylarına uzaktan eğitim

Soma Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan "gebe okulu" ile anne adaylarına için uzaktan eğitim veriliyor.

Başhekim Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, daha önce hastane içinde verilen eğitimlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, çevrim içi olarak uzaktan eğitim şeklinde devam ettiğini ve anne adaylarının derslere büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Gebelik süreci ve doğumun, kadının hayatı boyunca yaşayacağı en önemli deneyim olduğunu belirten Çağlayan, bu süreçte gebelerin, tüm stres yaratacak faktörlerden uzaklaşıp doğuma kendini hazır hissetmeleri için doğum ile ilgili süreçleri önceden bilmelerinin çok faydalı olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer